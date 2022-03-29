3年卖不掉 墨西哥将出租总统专机供派对用

（法新社墨西哥市28日电） 墨西哥总统罗培兹欧布拉多今天表示，他的政府将出租前总统的奢华专机，让民众用在生日派对与婚礼等特殊场合。3年前，他的政府出售这架总统专机，但至今乏人问津。

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提倡撙节度日的罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）平常出访是搭乘商业航班，他2018年投入选战时就矢言将出售这架波音（Boeing）787梦幻客机（Dreamliner），称这架专机等于是在「侮辱」民众。

罗培兹欧布拉多跟记者说，这架专机将转交军方经营的奥尔梅克马雅墨西哥（Olmeca Maya Mexica）公司租赁。这家公司负责经营墨西哥市郊外上周启用的新机场，并执行其他大型基础建设计画。

他表示，租赁所得将用来支付飞机花费与维修费用。

罗培兹欧布拉多说，如果有人「要结婚、想带亲朋好友搭机兜风」，或者是开生日派对与举办员工旅游，这架总统专机开放出租。

这架飞机是在前总统卡德隆（Felipe Calderon）2006年到2012年执政期间以约2亿1800万美元（约新台币63亿3072万元）购得，但只有他的继任者潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）搭过。

这架大型的喷射机经客制化设计，内有尊荣客房、私人浴室且可供80人搭乘，罗培兹欧布拉多想要出售，但一直找不到买家。

© 2022 AFP