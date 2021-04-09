3000年埃及失落的黄金城出土 保存良好

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（法新社开罗8日电） 考古学家在埃及勒克索（Luxor）外的沙漠发现有3000多年历史的古城遗址，称之为「失落的黄金城」，是埃及历来被发现的城市遗址中最大一座。

着名的埃及考古学家哈瓦斯（Zahi Hawass）表示，在勒克索帝王谷（Valley of the Kings）附近发现这座「失落的黄金城」。

考古队今天在声明中表示：「哈瓦斯带领的埃及任务小组在沙子底下发现这座失落的城市。这座城市有3000年历史，可回溯至安门荷特普三世（Amenhotep III），图坦卡门（Tutankhamun）和阿伊（Ay）也都持续使用。」

考古队表示，这是他们在埃及所发现「最大的」古城。

根据考古队的声明，约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）埃及艺术史和考古学教授（Betsy Bryan）布莱恩（Betsy Bryan）表示，这是「将近一世纪以前发现图坦卡门的陵墓以来，第2重要的考古发现」。

除了珠宝外，还挖掘到彩色陶器、圣甲虫护身符和刻有安门荷特普三世名字的泥砖。

根据声明：「他们挖掘到一座大城的遗址，保存状况良好，墙垣几乎是完整的，房间内放有日常生活的工具。」

经过7个月挖掘后，也发现好几个街区，包含行政区和住宅区，以及有烤箱和储藏用陶器的面包店。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP