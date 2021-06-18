34女提告Pornhub 控从性虐内容和性贩运获利

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（法新社洛杉矶18日电） 34名女性向美国加州法院提告，指控全球最大成人影片网站之一Pornhub和母公司MindGeek在知情下，从描绘性侵和性剥削的短片获利，受害者包括未成年人。

原告委任律师指控Pornhub创造一个热络的儿童色情和「各种其他形式」非合意性内容市场，要求这家公司赔偿损失。

律师指控充满争议性成人娱乐帝国MindGeek是「典型犯罪企业」，其商业模式奠基在剥削非合意性内容。

诉状写道，「本案是关于性侵，而非色情」，并形容Pornhub「很可能是北美洲和更广泛地区最大型未受监管的儿童色情库房」。

原告来自美国和其他国家，除一人外其余全都不愿曝光身分。其中14名女性表示，她们被拍摄时仍未成年，应被视为「儿童性贩运受害者」。

委任律师鲍威（Michael Bowe）告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News），法院可能判处MindGeek赔偿他的客户数亿美元。

唯一愿意曝光身分的提告女性佛莱提斯（Serena Fleites）说，她2014年得知，自己年仅13岁时在男友强迫下拍摄一支「裸体、有明显性意涵影片」，在不知情下已被上传到Pornhub。

这名青少女后来假冒自己母亲身分要求Pornhub将影片下架，但影片过了数周才被移除，期间已有数名用户将影片下载及再度上传，而每部再度上传影片也须重新提出下架要求。

Pornhub宣称每日有1亿3000万造访人次，这个网站否认性贩运指控，也宣布过一系列对抗非法内容的措施。

受害女性还控告全球最大支付处理公司Visa，指控这家企业「在知情下」透过提供MindGeek商业服务，从性贩运获利。

© 2021 AFP