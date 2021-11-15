36年前夺2.5万人命 哥伦比亚火山出现明显活动

（法新社波哥大14日电） 哥伦比亚鲁伊斯火山（Nevado del Ruiz Volcano）爆发36周年，当年喷发摧毁哥国一整座城镇、夺走约2万5000条人命，本周末火山又开始喷发出火山灰和气体。

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哥伦比亚地质调查所（Colombian Geological Service）表示，鲁伊斯火山从昨天开始出现「明显的」活动。

哥伦比亚西部的鲁伊斯火山是环太平洋火山带（Ring of Fire）众多火山之一，这条环绕太平洋盆地地区的路径特徵就是经常发生地震和火山爆发。

1985年底，鲁伊斯火山在休眠了数十年之后开始隆隆作响，并于11月13日喷发，散发的热气足以融化山顶上长久以来的积雪。

火山爆发产生的泥流顺着河谷冲向下游，吞噬了小镇亚美洛（Armero），镇中5万人口有半数罹难。

当时13岁女孩桑杰士（Omayra Sanchez）被泥流摧毁的房舍残骸给困住，脖子以下浸泡在泥水之中，就这样撑了3天最终伤重过世。她挣扎过程传遍世界各地，成为这起悲剧的象徵。

1985年这起事件被认定为哥国史上最严重的自然灾害，也是20世纪最致命的火山喷发之一。

哥伦比亚地质调查所表示，鲁伊斯火山过去11年多以来一直处于「不稳定」状态。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

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