37年前日本瓶中信 竟被夏威夷女孩拾获

广告 继续浏览后续

（法新社东京17日电） 日本千叶县一所高中的自然科学社成员为了研究洋流，37年前在海中投入750枚瓶中信；如今，其中一枚竟在相隔6000公里远的夏威夷被一名9岁女孩拾获。

县立铫子高中学生在1984年至1985年间投入海中的瓶中信有日文、英文和葡萄牙文内文，并希望拾获者可以联系他们。

这些瓶子曾远飘至菲律宾、加拿大和美国阿拉斯加，上一次发现瓶中信是2002年在日本九州鹿儿岛县喜界岛拾获的第50瓶。

9岁女孩葛兰姆（Abbie Graham）今年6月在夏威夷一处海滩，发现了这批瓶中信的第51瓶，其中明信片大小纸张上的字大多仍可辨识。

铫子高中教头（副校长）林润（Jun Hayashi）今天告诉法新社：「我感到十分惊讶，第50瓶是在19年前发现的，所以我以为就此告终。」

他表示，自己原以为其余瓶中信都已沉入海底，第51瓶被拾获的消息令人振奋，希望有人能找到第52瓶。

尽管当年施放瓶中信的自然科学社已于2007年解散，校方表示，两名学生代表计画向拾获的葛兰姆寄出一封信并附上小型旗帜。

1984年时为自然科学社一员的神田真弓说，瓶中信37年后在夏威夷被发现让怀旧校园记忆重现眼前，也确实让人清楚理解地球和大自然是如此巨大与神秘。

© 2021 AFP