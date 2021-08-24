3800万笔个资意外暴露 微软：已解决

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中央社旧金山24日综合外电报导）网路安全公司UpGuard于23日发布报告，称储存在微软服务约3800万笔记录（包括个人资讯）意外暴露在网路上。微软得知相关讯息后已采取行动因应。

据UpGuard的调查结果，上述资料包括姓名、地址、财务资讯、Covid-19疫苗接种状况等。在问题解决前，这些资料可能遭受攻击，但尚未外泄。

这起事件共影响47个组织，包括美国航空（American Airlines）、福特汽车（Ford）、亨特运输服务公司（JB Hunt），以及马里兰州卫生部和纽约市大众运输系统等公家机构。 这些组织都曾使用微软旗下的商务应用程式Power Apps，这款应用程式可用于架设网站和行动应用程式，以与大众互动。

UpGuard表示，该服务预设的软体设定，意味着受影响组织的资料，在2021年6月前都未受保护。

报告指出，微软已针对Power Apps入口网站进行更改。

微软也表示，已通知客户潜在安全风险的发现时间，以便他们自行解决问题。

UpGuard则认为，相关问题的最佳改善之道是根据客户使用方式，从源头改变软体的运作方式，而非「将资料机密性的系统性损失归咎于终端用户设定错误，导致问题持续存在。」

© 2021 AFP