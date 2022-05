4关键气候变迁指标2021年创新高 人类正迈向灾难

(法新社日内瓦18日电) 联合国今天说,4项关键气候变迁指标都在2021年创下新高纪录,并警告全球能源系统正将人类推向灾难。

联合国世界气象组织(World Meteorological Organization,WMO)在其出版的2021年全球气候状况(State of the Global Climate in 2021)报告中说,温室气体浓度、海平面上升、海洋暖化和海洋酸化在去年都创下新高纪录。

联合国秘书长古特瑞斯(Antonio Guterres)表示,这项年度回顾是「令人沮丧的一连串人类未能解决气候破坏」。

「全球能源系统正在崩解,使我们离气候灾难越来越近。」

「在烧毁我们唯一的家园前,我们必须终结化石燃料污染,加速可再生能源转型。」

世界气象组织说,人类活动正对陆地、海洋和大气造成全球规模变化,对生态系统产生有害和长久影响。

世界气象组织的报告证实,过去7年是有纪录以来最热的7年。

2021年初和年底的反圣婴现象(La Nina)对去年的全球气温产生降温效应。

就算这样,这仍然是有纪录以来最热的年度之一,2021年全球平均气温比工业化前水准高出约摄氏1.11度。

报告中说,海洋热含量去年创下历史新高纪录,超过2020年数值。

世界气象组织说,预计海洋上层2000公尺的温度将在未来继续变暖。并说,海水变暖正渗透到更深层。(译者:林沂锋/核稿:刘学源)

© 2022 AFP