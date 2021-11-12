4名太空人乘SpaceX耐力号 与国际太空站对接

（法新社华盛顿11日电） 一艘载送4名太空人的太空探索科技公司（SpaceX）太空船今天与国际太空站（ISS）完成对接，展开了在这个轨道前哨站为期6个月的停留。

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美国太空梭计画（Space Shuttle）计画2011年结束后，国家航空暨太空总署（NASA）与马斯克（Elon Musk）旗下太空公司SpaceX签署数十亿美元合作伙伴关系，其中这项名为Crew-3的任务是双方合作一环，旨在恢复美国自己载人飞上太空的能力，而不再仰赖俄罗斯与国际太空站连接。

稍早Crew-2任务的太空人7日溅落墨西哥湾后，目前只有1名美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人在国际太空站美国段（USOS）工作。

Crew-3的美籍成员查里（Raja Chari）、巴隆（Kayla Barron）和马希朋（Tom Marshburn），及德国籍成员毛瑞尔（Matthias Maurer）昨天晚间从佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）搭乘由猎鹰9号火箭搭载的「乘龙」（Crew Dragon）太空船起飞。

这艘名为「耐力号」（Endurance）的太空船约于11日晚间7时10分（格林威治标准时间12日零时10分）与国际太空站对接。

根据路透社，4人抵达后进行盘点，执行标准泄漏检查，并对太空站与太空船间的空气加压，为约2小时后打开进入太空站的舱门做准备。

美国空军上校查里是这项任务的指挥官，这是他初次进行太空旅行。

医生出身的马希朋曾在2009年搭乘太空梭进入太空，后又于2012到2013年搭乘俄罗斯联合号（Soyuz）太空船参与太空任务。

NASA最近期于2017年招募新人时，巴隆和查里一同获选成为NASA太空人。巴隆先前曾任海军潜舰作战官，毛瑞尔则是材料科学工程师，同时也是历来第12位进入太空的德国人。

4名成员将在国际太空站待上6个月，并执行研究，以帮助替未来的深空探索提供资讯，并造福地球上的生命。

这趟任务的科学亮点包括在没有土壤或其他培养基的情况下，于太空中栽种植物的实验，以及另一项在微重力情况下建构光纤的实验。先前的研究已表明，这项实验在品质方面将优于地球上制造的成品。

© 2021 AFP