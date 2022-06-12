4年前它被弃养墨西哥停车场 亚洲小老虎找到新生

（法新社墨西哥欧屯巴11日电） 4年前，孟加拉虎「佛里达」（Frida）还只是只小不点时，被发现遭人以铁炼锁着，弃置在墨西哥首都墨西哥市1家餐厅的停车场，全身脏污、憔悴不堪、无法行走。

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获救、康复后，「佛里达」现在成了「动物王国」（Reino Animal）里的人气动物。

「动物王国」收容数百只外来动物，都是从照顾不当的「宠物」饲主和走私客手中搭救而来。

「动物王国」员工巴斯提达（Agustin Bastida）表示，「佛里达」远离出身的亚洲森林，现在已经完全康复，「不再受苦」。

巴斯提达讲话的同时，「佛里达」躺在草地上，冷眼瞧着从栅栏另一边盯着她看的人类，兴味索然，打了个大大的哈欠。

这座位于墨西哥市（Mexico City）东北欧屯巴（Otumba）的动物园有1100只动物，40%是获救的外来动物，「佛里达」是其中6只大型猫科动物之一，其他生物还包括斑马、长颈鹿、狼和各种鸟类。

当局表示，墨西哥市每年缉获约150至200只外来动物， 有些罪魁祸首是毒贩，比方说，大毒枭「矮子」古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）就养了只宠物猴Boots。

墨西哥联邦环境保护署（PROFEPA）墨西哥市环境犯罪办公室负责人吉尔（Lucio Garcia Gil）则说，1次大型救援行动发生在2007年，当时官员在破获「毒品大厦」时，发现两只美洲虎、两只老虎、两只狮子和1只猕猴。

他告诉法新社：「有许多外来鸟类，例如金刚鹦鹉或鹦鹉，还有爬行动物、许多灵长类动物和大型猫科动物。」

吉尔表示，老虎或狮子在墨西哥黑市售价1头在1000到5000美元之间。

他告诉法新社，墨西哥法律允许人们从注册经销商处合法购买外来动物，「只要保证它们安全并提供适当保护」，「不幸的是…几乎没人遵守这些条件」。

非法持有外来动物最高可判处9年徒刑或最高1万5000美元罚款，但吉尔说他不记得有任何人进过监狱。

豢养大型猫科动物成本高昂，因为它们每天可吃掉多达30公斤的肉，许多饲主最后因此弃养。

孟加拉虎和狮子或美洲豹一样，都可以长到超过1公尺高，重量可到260公斤。许多饲主因为怕它们破坏环境或伤害主人，还把它们的牙齿或爪子拔掉。

根据联合国环境规划署（UN Environment Programme）数据，全球野生动物走私每年产生的收益高达230亿美元。

在墨西哥市，幸运的走私动物获救后，会被带到「动物王国」这样的动物园或公园内。巴斯提达说，「人们把这些动物当宠物养，但它们不是宠物，它们应该在野外或开放空间，才能拥有足够好的生活品质」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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