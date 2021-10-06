4年来首度 美国务院公布核弹头库存量

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（法新社华盛顿5日电） 美国国务院今天公布美国核弹头库存量，是前总统川普禁止公布这项数据后，美国4年来首度公布核弹头数量。

截至2020年9月30日，美军拥有3750枚现役与非现役核弹头，比前一年少55枚，比2017年同个时期少72枚。

美国核弹头库存量于美俄1967年冷战正酣之际来到高峰，当时共有3万1255枚核弹头，今天公布的数据是自那时以来最低。

美国国务院今天公布核弹头数据，正逢拜登政府试着重启于川普任内停摆的美俄武器控制谈判。

美国国务院在声明中说：「提高各国核弹头库存量的透明度，对禁止核武扩散与裁军的努力至关重要。」

川普执政期间先让美国退出伊朗核协议，再废除与俄罗斯之间的中程核飞弹条约（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty）。他也没有延长今年2月5日到期的「新战略武器裁减条约」（New START），导致美俄两国之间唯一的主要武器管制条约濒临瓦解边缘。

新战略武器裁减条约限制美俄可部署的战略核子弹头数量在1550枚，不延长条约恐导致美俄双方一改近来缩减境内核子弹头库存的作法。

川普当时的理由是，应该要有一项纳入中国的新条约。中国拥有的核弹头数量远不及美国和俄罗斯。

所幸拜登今年1月20日上任后，立即采取行动将新战略武器裁减条约再延长5年，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）也旋即跟进。

上周，俄罗斯与美国外交官员在瑞士日内瓦召开闭门会议，讨论新战略武器裁减条约的后续协议，以及常规武器的控制。

美国官员称会谈「富有成效」；双方都认为，光是召开会谈就具有正面意义。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）2021年1月统计，包含退役核弹头在内，美国拥有5550枚核弹头、俄罗斯6255枚、中国350枚、英国225枚、法国290枚。美国国务院的数据没有涵盖退役核弹头。

斯德哥尔摩国际和平研究所的数据同时显示，印度、巴基斯坦、以色列与北韩共约有460枚核弹头。

© 2021 AFP