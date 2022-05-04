40年大旱袭非洲之角 2000万人恐挨饿

（法新社奈洛比3日电） 从南端的衣索比亚到北边的肯亚和索马利亚，「非洲之角」全境正遭受大旱所苦，多达2000万人有挨饿之虞。

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联合国称这是「非洲之角」40年最严重旱灾，上周的捐款人会议为当地募集了14亿美元。

旱灾灾区居民原本主要凭藉畜牧和仅够�b口的耕作勉强渡日，但2019到2021年间先是蝗虫肆虐吃光作物，现在又雪上加霜，出现了2020年底以来一连第4个干旱的雨季。

联合国世界粮食计划署（World Food Programme）上月表示：「2022年因干旱挨饿的人数可能从目前预估的1400万人暴增至2000万人。」

联合国人道事务协调厅（OCHA）上周表示，索马利亚约有4成人口、即600万人陷入极度的粮食不安全处境，如果现况持续下去，「未来数月非常有可能看到饥荒爆发」。

联合国人道事务协调厅表示，衣索比亚也有650万人「极度粮食不安全」，肯亚则有350万人遭到相同情况，而整个「非洲之角」地区则有100万人因缺水和缺牧草离开家园，至少300万头牲畜死亡。

专家说，极端气候正因气候变迁而更趋频繁同时更加严重。

乌克兰战争也使「非洲之角」的困境更甚，因为战争造成食物和油价飙涨，扰乱全球供应链，还使原本援助「非洲之角」的资金转向他处。

© 2022 AFP