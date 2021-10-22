43国联合呼吁中国 充分尊重新疆维吾尔族权利

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法新社报导，法国在联合国宣读这些国家的联合声明，称「我们要求中国允许独立观察员立即、有意义且不受限制地进入新疆，包括联合国人权事务高级专员（UN High Commissioner for Human Rights）及其公署。」

声明表示，「我们特别关切新疆维吾尔自治区情势」，并引述「可靠」报告指出，当地「存在大规模『政治再教育」营的网络，逾百万人遭任意拘留」。

这项由美国、欧洲和亚洲国家连署的声明提及酷刑；残忍、不人道和有辱人格的待遇；强制绝育；性暴力及性别暴力；强迫儿童分离等情事，且「不成比例地持续以维吾尔族和其他少数族群为目标」。

中国驻联合国大使张军指责此为「谎言」和「伤害中国的阴谋」，迅速否认这些「无端指控」。

2019年和2020年，英国和德国也以同样方式公开做出类似声明。2年前的声明获得23国支持，去年则获得39国响应。外交官员说，今年新加入支持的国家有土耳其、史瓦帝尼王国、葡萄牙和捷克。

另一方面，海地因承认台湾，与中国的关系变得复杂，未支持连署。

外交消息人士说，瑞士也未连署，因为瑞士近期主办中国和美国之间的高阶会谈，选择优先考量自身作为两大强权之间的协调人角色，而非在吁请中国尊重新疆人权的年度声明上签字。

外交官员说，中国年年扩大施压联合国成员勿连署声明，扬言不派遣新的和平使团前往特定国家，或不让他国在中国兴建新的大使馆。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP