43岁副议长当选议长 欧洲议会历来最年轻领袖

（法新社史特拉斯堡18日电） 欧洲议会议员今天推选新任议长，尽管马尔他籍的梅特索拉反堕胎立场引发争议，不过这位中间偏右第一副议长最后高票当选，也是欧洲议会历来最年轻议长。

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经由主要党团磋商达成协议后，梅特索拉（Roberta Metsola）以458票压倒性优势，成为欧洲议会（European Parliament）第3位女性议长。

梅特索拉现年43岁，她是欧洲议会最大的欧洲人民党（European People's Party）成员，也是欧洲议会历来最年轻议长，今天正好是她的生日，议会同僚高唱「生日快乐」并祝贺她当选。

她发表就任演说指出：「未来数年，欧洲各地民众指望欧洲议会的领导和指引，而其他人将继续考验我们的民主价值及欧洲原则的极限，对于轻易且快速崛起的反欧盟论述，我们必须反击。」

不过这位4个孩子的妈也因她的反堕胎立场招致部分欧洲议会同僚的批评。马尔他人普遍反堕胎，而且是堕胎仍完全非法的唯一欧盟会员国，梅特索拉犹如其他马尔他籍欧洲议会议员，每当表决堕胎视为人权的决议案，向来投下反对票或弃权。

不过欧洲议会主要党团私下达成协议，也就是梅特索拉当选议长领导欧洲议会至2024年中，早就乔好了。

欧洲议会议长是欧盟机构的顶尖职务之一，不过常常遭批没有实权。

© 2022 AFP