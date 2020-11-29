54岁前拳王泰森复出战 缠斗8回合打成平手

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（法新社洛杉矶28日电） 54岁的前拳王泰森（Mike Tyson）今天在复出的表演赛中，和51岁对手小琼斯（Roy Jones Jr.）打成平手。泰森赛后表示有意打更多场表演赛，小琼斯也说要击败泰森不容易。

这场选手年龄合计破百的比赛，在美国洛杉矶的史泰博中心（Staples Center）举行。两位前重量级拳王鏖战8回合，最后3名裁判判定两人平手。

泰森表示：「我很高兴没被击倒或任何类似状况。我下一场会表现更好。我本来所有动作可以更好。如果上帝保佑，我下一场表演赛会表现更好。」

尽管这场比赛每回合缩减为2分钟，且应加州拳击赛官方要求，两位选手戴上比平常更大的手套以确保安全，但已15年没站上拳击场出赛的泰森，仍表现出相当充分的击拳能力，反而小琼斯多数时候则是抓住泰森。

小琼斯虽然认为自己在这场比赛胜出，但也对泰森展现的精力和体力印象深刻。他说：「我很惊讶他能战8回合。他能和任何人对战。如果他专心投入，对手会有麻烦。他能做出任何他想要的动作。」

尽管裁判没宣布判决理由，但小琼斯不那么在乎结果。「我挥拳挥得比较好，也掌控比赛，但我可以接受平手。我们都让比赛有看头，所有观众也都看得开心。」

泰森希望安排更多比赛，甚至每2个月能有一场，好让他能保持战斗状态。他提到可能在摩纳哥或法国出赛，「任何事都有可能，完全无设限。我有能力在世界各地帮助很多人」。

泰森先前刻意减重约45公斤，让自己身体回到比赛状态，但他不认为复出是要重建信心。「我不认为是我面临中年危机。…而是我的自尊告诉我，应该去做我害怕的事。我很高兴复出。如果重来一次也会这么做。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP