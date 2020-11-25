5G网路禁用华为等设备 英国推法案加强执行

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（法新社伦敦24日电） 英国政府继7月决定封杀中国电信设备巨擘华为，今天宣布将寻求动用更大权力，禁止高风险厂商进入英国电信网路。

在美国升高施压下，英国7月不顾中国北京报复威胁，一改政策，从原本的允许华为有限度参与，改成一脚将华为踢出英国5G网路建设。

现在英国更把这项决定写入法律，准备把今天公布的「电信安全法案」（Telecommunications Security Bill）送交国会辩论。

英国数位、文化、媒体暨体育大臣陶敦（Oliver Dowden）说：「这个开创性法案将让英国建立起全球数一数二严苛的电信安全制度，容许我们采取必要行动来捍卫我们的网路。」

英国数位、文化、媒体暨体育部表示，法案如果通过，将是「意义重大的一步，保护英国免于受到国家行为者或罪犯的恶意网路活动攻击」。

电信供应商目前自行制定网路安全标准，未来将有法律义务，根据政府指示来管理高风险厂商衍生的各项风险。

未能遵守规定的企业，将面临营业额10%或每天10万英镑（约新台币390万元）的罚款。监督与安全评估工作将由通讯管理局（Ofcom）执行。

英国政府7月宣布，今年12月31日之后，英国所有行动通讯服务业者禁止购入新的华为5G设备，且必须在2027年前移除已经安装的所有华为设备。

英国坚称，政策丕变是受到美国制裁影响，因在美国制裁下，华为已无法取得5G网路核心所需的关键晶片。

英国这项决定，导致原本已因香港问题和新疆维吾尔人待遇而紧绷的英中关系更加恶化。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP