6个月太空探索任务告终 Crew-3团队顺利返地球

（法新社华盛顿6日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）的Crew-3任务团队在国际太空站（International Space Station）待了6个月后，今天顺利重返地球。

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搭载NASA太空人巴隆（Kayla Barron）、查里（Raja Chari）和马希朋（Tom Marshburn）以及欧洲太空总署（European Space Agency）德国籍太空人毛瑞尔（Matthias Maurer）的太空探索科技公司（SpaceX）「乘龙」（Crew Dragon）太空船「耐力号」（Endurance），一天前脱离这座轨道实验室。

法新社报导，在经历23.5小时的返程后，他们于当地时间0时43分溅落于美国佛罗里达州外海。

太空船溅落几分钟后，SpaceX人员向这几名太空人表示：「谨代表SpaceX全体团队，欢迎各位回家。」

留在国际太空站的是由1名义大利籍和3名美籍太空人组成的Crew-4团队，以及3名俄罗斯太空人。Crew-3启程返回地球前，毛瑞尔将国际太空站指挥权交给俄籍的阿腾叶夫（Oleg Artemyev）。

Crew-3在任务期间执行数百项科学实验，包括在太空中种植辣椒，以增加在长期任务中种植作物的知识，探索混凝土如何在太空中硬化，以及地球监测等。

Crew-3指挥官查里今天在推特上发文说：「对NASA太空人而言，每天在太空站的日子都是地球日，因为我们看到保护我们人类所知道和热爱的一切的珍贵大气层是多么稀薄。」

「但愿NASA研究有助于水净化和减少二氧化碳，但其余则取决于我们。」

德国总理萧兹（Olaf Scholz）祝福德国第12名登陆外太空的太空人毛瑞尔能「以软着陆方式顺利平安返回」，并在推特上感谢毛瑞尔「在太空中的所有新发现，这对于在地球上的我们是如此重要」。

© 2022 AFP