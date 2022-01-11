6个月没领到薪水 阿富汗驻中国大使离职走人

（法新社北京10日电） 阿富汗驻中国大使卡姆（Javid Ahmad Qaem）今天公布留给塔利班政权所派接任者的辞职信后走人，他透露，使馆员工已数月未领到薪资，仅剩一个接待员接听电话。

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卡姆在推特（Twitter）上详细描述了在去年8月塔利班（Taliban）重掌阿富汗后，他必须从大使馆的银行帐户提取现金来支付工作人员的薪资。

卡姆在推特上发布的信件写道：「由于过去6个月我们没有收到来自喀布尔的薪水，我们外交人员指派了一个委员会来解决财务问题。」这封信标注日期为1月1日，但他今天才发布到社群媒体。

卡姆仍为他的继任者留了一些资金，「截至今天，即2022年1月1日，帐户中还剩下大约10万美元」。卡姆未说明接下来他将去何方。

阿富汗在许多国家的大使馆处于不确定接下来会发生何事的困境，营运这些使馆的人员仍效忠于被塔利班推翻的获西方支持政府。

卡姆写道，自从喀布尔失守，几名阿富汗外交官已抛弃了他们在北京的职务，他并在推文中称自己的辞职是「光荣职责的告终」。

信中写道：「我相信，当新任命的沙达特先生（Sadaat）抵达北京时，不会再有其他外交官了。」他并补充说，中国对此已「充分知情」。

© 2022 AFP