6名葡萄牙年轻人控33国未减缓气候变迁 欧洲人权法院处理

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（法新社法国史特拉斯堡30日电） 6名葡萄牙儿童和年轻人对33个国家提起诉讼，指称这些国家未履行减缓气候变迁的义务，危害他们未来的福祉。欧洲人权法院今天表示，将优先处理此案。

这是欧洲人权法院（European Court of Human Rights）首度处理这类案子；理论上，欧洲理事会（Council of Europe）所有成员国都必须遵守欧洲人权法院的裁定。

年龄介于8岁到21岁的6名葡萄牙人在英国非政府组织「全球法律行动网」（Global Legal Action Network）支持下，提出诉讼。

他们特别提到，葡萄牙近年饱受猛烈野火侵袭，部分要归咎于各国政府没能遵守2015年巴黎气候协定对抗全球暖化的承诺。

位于法国史特拉斯堡的欧洲人权法院出具书面要求，要被告国家提供资讯。欧洲人权法院提到，「此案涉及33国的温室气体排放」，包括法国、德国及俄罗斯。

其中3名原告还说，政府疏于行动，导致旱灾愈来愈严重，他们的家族农场也愈来愈难取得足够井水水源。

全球法律行动网在声明中表示：「向欧洲人权法院提出的诉讼案中，只有极少数走到这一步。这是很大的进展！」

这个组织还指出：「科学显示得很清楚，欧洲各国政府做得仍然不够。」

此案特殊之处还在于同时有数国政府被告，而欧洲人权法院通常只审理与单一国家有关的案件。

© 2020 AFP