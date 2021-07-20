6局8K无失分 大谷翔平好投无关胜败

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（法新社奥克兰19日电） MLB天使今天在「二刀流」好手大谷翔平先发6局赏给对手8次三振无失分的带领下，与运动家0比0僵持，在大谷翔平退场后，天使后援投手遭运动家两轰狙击，终场1比4输球。

美国职棒大联盟MLB奥克兰运动家今天主场迎战洛杉矶天使，天使此役派出大谷翔平担任先发投手，且打击先发第2棒。

大谷翔平明星赛前就轰出33支全垒打，在MLB排名第一，并获选参加明星赛的全垒打大赛。

随着在全垒打大赛首轮出局，大谷翔平明星赛后也未能立即找回先前火烫的打击手感，直到18日才再次开轰，挥出个人本季第34号全垒打。

大谷翔平今天先发投6局，送出8次三振，仅1个保送，被击出3支零星安打，没有丢掉任何分数，防御率降到3.21，他退场时两队0比0僵持，因此这场比赛胜败与他无关。

打击上，大谷翔平今天4打数1安打，被三振1次，目前打击率是2成77。

今天这场比赛，两队前6局以0比0战成平手，7下大谷翔平未再续投，接替他投球的西谢克（Steve Cishek ）上场就连投两个保送，接着一记77.7英里的滑球被劳瑞安诺（Ramon Laureano）逮中，一棒击成左外野方向3分炮，让天使0比3落后，他也被打退场。

运动家8下的首名打者欧尔森（Matt Olson），在球数1好2坏下，将一记72.9英里的变速球轰出右外野全垒打墙，让运动家4比0扩大领先。

天使9上临去秋波，靠马许（Brandon Marsh）的二垒安打要回1分，终场以3分之差落败。

© 2021 AFP