6巴勒斯坦人成功逃离以色列监狱 含知名激进组织领袖

广告 继续浏览后续

（法新社耶路撒冷6日电） 以色列官员表示，6名巴勒斯坦人6日透过水槽下方挖出的隧道，自以国北部的监狱成功脱逃，其中还包括一名知名激进分子。以国当局随即对他们展开大规模搜捕。

以色列监狱管理局（Israel Prison Service，IPS）发布声明称，吉尔波监狱（Gilboa Prison）附近的居民在凌晨3时左右发现「可疑人物」，并通报当局。

IPS证实，其中一名逃跑囚犯是来自约旦河西岸城镇哲宁（Jenin）的知名激进分子领袖苏贝迪（Zakaria Zubeidi）。他是艾格撒敢死队（Al-Aqsa Martyrs' Brigades）的前领导人，在巴勒斯坦和以色列都有高知名度。

据IPS和警方声明，警方、军队和特种部队已立即展开大规模搜捕行动。

军方也说，部队已在约旦河西岸占领区进行「准备与部署」。

以色列总理班奈特（Naftali Bennett）形容这是一起「严重事件」，还说他会定时收到有关搜捕行动的最新消息。

狱方发布的影片则显示，水槽下方被挖出一条狭窄的隧道。逃跑囚犯疑似就是从隧道中离开。

© 2021 AFP