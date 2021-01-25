6度夺冠四分卫布雷迪 率海盗胜包装工闯进超级

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（法新社威斯康辛州绿湾24日电） 生涯曾6度率爱国者拿下超级杯冠军的明星四分卫布雷迪，今天改带海盗31比26击败包装工，抢下超级杯门票。

过去长期是职业美式足球联盟 NFL新英格兰爱国者（New England Patriots）看板人物的布雷迪（Tom Brady），曾6度率爱国者拿下超级杯（Super Bowl）冠军，本季转战坦帕湾海盗（Tampa Bay Buccaneers）就率队在国家联盟（NFC）冠军赛击败头号种子绿湾包装工（Green Bay Packers），前进超级杯，这也是43岁的他第10次参加超级杯。

布雷迪此役传出280码，3次传球达阵，率领海盗摘下队史纪录的客场8连胜，一路冲进超级杯，这是他们2002年球季夺得超级杯冠军后，再一次拿下超级杯门票。

海盗在今天的国联冠军赛虽然一路领先，但最后能够赢球，多少也拜包装工总教练拉弗莱（Matt LaFleur ）一次令人摸不着头绪的决定所赐。拉弗莱，在到包装工掌兵符前，曾先后于已去掉「红人」（Redskins）队名的华盛顿（Washington）、亚特兰大猎鹰（Atlanta Falcons）担任四分卫教练，曾助猎鹰四分卫莱恩（Matt Ryan）在2016年球季夺得年度MVP大奖，之后也陆续在洛杉矶公羊（Los Angeles Rams）、田纳西泰坦（Tennessee Titans）担任进攻教练，是近年有名的进攻奇才。

但在今天比赛尾声，包装工23比31落后8分的情况下，拉弗莱却未让球队抢攻，试图以达阵（touchdown）加上两分转换（2-point conversion）来扳平战局，反而是选择射门（field goal）仅拿3分，这让包装工在比赛剩下2分多钟时落后5分，且球权还掌握在海盗手上，这成了海盗最终以5分差距赢球的关键之一。

海盗闯进超级杯，接下来将面对水牛城比尔（Buffalo Bills ）与堪萨斯酋长（Kansas City Chiefs ）在美国联盟（AFC）冠军赛对决后胜出的一方。超级杯预定2月7日在坦帕湾登场，海盗成为NFL史上第一支在自家主场角逐超级杯令誉的球队。

今天输球的包装工，最近7个球季有4度晋级国联冠军赛，但全都饮恨出局，无缘前进超级杯，上次他们能闯进超级杯，已是他们在2010年球季夺下超级杯冠军的那一个球季了。

本季NFL能参加季后赛的球队，由12队增加到14队，国联、美联各有7队得以参赛。国联、美联的第一种子分别是包装工、酋长，两队能在季后赛首轮的外卡战休兵。

历经季后赛第2轮的分区赛比拚，今天的联盟冠军赛，国联由海盗客场挑战包装工，美联则由比尔对上主场的酋长，比赛胜出的球队，将可前进今年的超级杯。

© 2021 AFP