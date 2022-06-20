6月热浪来袭 欧洲热昏头

（法新社巴黎19日电） 西班牙、法国及其他西欧与中欧国家周末经历一波极端6月热浪，纵使周末过后气温开始下降，各地的野火仍在延烧。

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气温飙升与科学家的预测一致，即由于全球暖化，现在热浪会比往常更早来临。

在西班牙北部，警消今天忙于应付好几场森林火警，火势最严重者是在西北部的库莱布拉（Sierra de Culebra）山脉，当地政府表示野火已吞噬2.5万公顷土地，早先约有20个村的居民被迫撤离，但今天上午已可陆续返家。

上周西班牙部分地区持续记录到高达摄氏40度的高温，所幸今天大多已降温。首都马德里今天29度，库莱布拉山脉座落的萨摩拉（Zamora）省25度。

德国也出现森林野火，布兰登堡（Brandenburg）东部测得摄氏38度，图林根（Thuringia）、萨克森（Saxony）等地区及东部城镇科特布斯（Cottbus） 测得摄氏38.7度的国内6月气温新高。

柏林市郊一处野火迫使700人撤离，大火威胁到特略恩布里岑（Treuenbrietzen）镇3/4的地区。

奥地利西部的伏拉柏格（Vorarlberg）地区，位处瑞士边界的费尔德基希（Feldkirch）记录到36.5度高温；德国ZAMG气象研究所表示，今年6月超过摄氏30度的天数已是正常情况的两倍。

瑞士也感受到这波热浪威力，日内瓦气温达35度，纽沙泰尔（Neuchatel）出现34度打破当地6月纪录。

© 2022 AFP