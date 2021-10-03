600名记者跨国调查报告显示 多国政要境外藏富

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（法新社华盛顿3日电） 根据国际调查记者联盟（ICIJ）今天公布的报告，多位政府领导人与国家元首，包括约旦国王与捷克总理，在境外的避税天堂隐匿为数可观资产。

法新社报导，这份名为「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的调查报告，披露从全球14家金融服务业者所取得大约共1190万份的文件，而参与这项调查的记者总共约有600名，分别来自美国「华盛顿邮报」（The Washington Post）、英国广播公司（BBC）与「卫报」（The Guardian）等媒体。

国际调查记者联盟的分析指出，这些文件显示，大约35位现任及前任领导人，面临贪腐、洗钱与全球避税等指控。

针对约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II），ICJI的调查报告提及，他如何布局境外公司与避税天堂构成的网络，打造遍及加州马利布（Malibu）至美国华府及英国伦敦，价值达1亿美元（约新台币27亿元）的房产帝国。

BBC引述阿布杜拉二世的律师指出，所有房地产都是个人资产购置，而且知名人物以隐私与安全为由，经由境外公司购买房地产，这是常见的操作。

捷克即将在本周稍晚举行大选，调查报告另显示，捷克总理巴比斯（Andrej Babis）并未申报一家境外投资公司，这家公司曾购买位于法国南部，一座价值高达2200万美元的酒庄。

ICJI的调查报告，总共发现将近1000家位于避税天堂的境外公司与336位高层政要和官员有瓜葛，他们包括各国领袖、内阁首长、大使等，超过2/3的境外公司设置在英属维京群岛（British Virgin Islands）。

ICJI调查报告另披露，亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）家人与亲友被控避人耳目，涉入英国境内价值高达美元数以亿计的房地产交易。

肯亚总统甘耶达（Uhuru Kenyatta）与家族6人被控拥有不为人知的境外公司网络。

巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的核心集团，包括多位内阁官员与他的家人，被指暗地拥有掌控数以百万美元计的公司与信托。

报告并未直接指名俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），不过经由亲信牵线，他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。

潘朵拉报告是ICJI所公布一系列揭发大规模金融文件的最新汇编，最初是2014年发表的「卢森堡税务外泄」（LuxLeaks），之后还包括「巴拿马文件」（Panama Papers）、「天堂文件」（Paradise Papers）及「犯罪执法网络」（FinCEN）。

ICJI最新调查取得文件来自于多家金融服务公司，这些公司分别位于英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、赛普勒斯、阿拉伯联合大公国、新加坡与瑞士。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP