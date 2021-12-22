6600万年前恐龙蛋化石出土 胚胎卷曲孵化过程如鸟类

（法新社华盛顿21日电） 科学家今天宣布发现一个至少有6600万年历史、保存良好的恐龙胚胎，准备像小鸟般从蛋里孵化出来。

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这个恐龙蛋化石是在中国南部江西省赣州市发现，胚胎是双足、羽覆的恐龙偷蛋龙，研究人员为它取了个「英良贝贝」（Baby Yingliang）的昵称。

英国伯明罕大学（University of Birmingham）研究人员马慧芯（Fion Waisum Ma）告诉法新社：「这是史上发现保存最好的恐龙胚胎之一。」

马慧芯与同事发现英良贝贝把头部塞在身体底下，双脚摆在两旁，背部卷曲，这种姿势先前没在恐龙身上见过，但与现代鸟类的姿势很像。

鸟类里这种蜷缩行为是由中枢神经系统控制。小鸟准备孵化时，会将头塞在右翼底下，以便用鸟喙破壳时能稳定头部。无法将头部塞在翅膀底下的胚胎，孵化不成而死的机率较高。

马慧芯说：「这显示现代鸟类这种行为，最初是从恐龙祖先演化而来。」

偷蛋龙科于白垩纪晚期生活在现今亚洲与北美。它们的嘴喙有各种形状、饮食习惯也不同，体型差异很大，最小者像现代火鸡，最大像是巨盗龙（Gigantoraptor），可长达8公尺。

这枚蛋化石长约17公分，从头到脚长约27公分的英良贝贝静卧其中。这枚化石现存于英良石材自然历史博物馆。

研究人员认为，这个胚胎约有7200万到6600万年历史，可能是突然遇到土石流而保存在泥中，没有被食腐动物吃掉。

如果英良贝贝长到成年期，身长可达2到3公尺。

研究团队成员、英国爱丁堡大学（University of Edinburgh）学者布鲁萨特（Steve Brusatte）在声明中说：「这颗蛋内的胚胎是我见过最美的化石之一。这只尚未孵化的小恐龙长得就像卷曲蛋内的小鸟，显示今日鸟类的许多特徵都是先从恐龙祖先身上演化而来。」

研究团队希望能更详细地研究英良贝贝，使用先进扫描技术描绘完整骨骼，包括头骨，因为它身体仍有部分嵌于岩石。

© 2021 AFP