675年谜团解开　黑死病源头在中亚

（法新社东京16日电） 科学家最近透过DNA分析，发现中世纪肆虐欧亚非大陆的黑死病（Black Death），源自今天的中亚吉尔吉斯。黑死病在14世纪中期传到欧洲，7年间造成欧洲半数人口死亡。 法新社与美国有线电视新闻网（CNN）报导，历史学家数世纪来对黑死病源头争论不休；但现在，靠着14世纪古墓地中的几块刻字墓碑，以及从墓地遗骸取得的基因资料，研究人员终于找出解开这个长年谜团的具体答案。

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团队成员、历史学家斯拉温（Philip Slavin）表示：「我们实际上平息了数百年来关于黑死病起源的争议。」 黑死病是肆虐近500年、第二次鼠疫大流行的开端，据估计，在从1346至1353年的短短8年间，黑死病造成欧洲、中东和非洲多达60%人口死亡。

「一直为黑死病深深着迷的」苏格兰史特林大学（University of Stirling）副教授斯拉温，在1890年1篇描述现在吉尔吉斯北部古代墓地的作品中，发现了有趣的线索。 那篇文章指出，1338至39年间这个墓地下葬数量激增，且有几块墓碑碑文刻着「死于瘟疫」。 斯拉温告诉记者：「有1、2年死亡率过高，显示那里发生了一些不正常事情。」

「这不只是任何1年而已，1338年和1339年是黑死病发生前的7、8年。」

这是1个线索，但因为没能确定下葬者的死因，就也只是1个线索而已。 因此，斯拉温与古DNA专家合作，从埋在该墓地的其中 7人的牙齿中抽取DNA。

德国图宾根大学（University of Tuebingen）研究员、这份研究的作者斯比罗（Maria Spyrou）表示，由于牙齿含有许多血管，研究人员「有很大机会找到可能导致这些人死亡的血源性病原体」。 撷取和定序之后，再将这些DNA与数千个微生物基因组的资料库进行比对。 斯比罗说：「我们取得的成果之一，就是鼠疫杆菌Yersinia pestis）。」她说，DNA还显示「特徵性损伤模式」，显示「我们正在处理的是这个古人死亡时携带的感染」。

黑死病的爆发，与�艹荻�物身上跳蚤携带的鼠疫菌株突然发生分歧的「大霹雳」事件有关。科学家们认为这可能早在10世纪就已发生，但无法确定日期。 研究团队费力地以样本重建鼠疫杆菌基因组，并在上述遗传分歧发生前就存在的墓地中，发现这种菌株。 团队发现，现在生活在该地区的�艹荻�物也携带同样的古老菌株，因此认为所谓的「大霹雳」，必定是在黑死病发生前的一个很短时间内，出现在该地区的某个地方。

未参与该研究的纽西兰奥塔戈大学（Otago University）副教授奈浦（Michael Knapp）表示，这份研究样本量小，必定有其局限，「来自更多人、时间和地区的数据…会有助厘清这些数据的真正含义」。 但奈浦承认可能很难找到额外样本，也称许这项研究「非常有价值」。

澳洲昆士兰理工大学（Queensland University of Technology）古遗传学家瓦瑟夫（Sally Wasef）则说，这份研究为解开其他古代科学谜团提供了希望，「让人知道强大的古代微生物DNA复原有助找出证据，解开长年的争论」。

研究结果发表于昨天出刊的「自然」（Nature）杂志。

© 2022 AFP