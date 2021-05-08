7年换6队浪人投手 红人麦利投出无安打比赛

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（法新社克里夫兰7日电） MLB最近3天来的第2场、本季的第4场无安打比赛今天出炉，红人近7年换6队的浪人投手麦利今天先发完投9局，送出8次三振、1个保送，没被击出任何安打，红人在他投出无安打比赛带领下，3比0击败印地安人。

美国职棒大联盟MLB辛辛那提红人今天以3分之差击败地主克里夫兰印地安人，这场比赛的焦点都落在最终投出无安打比赛的麦利（Wade Miley）身上。

生涯迈入第11年的他，2011年在亚利桑纳响尾蛇上到大联盟，待了4年后，2015年起陆续转战波士顿红袜、巴尔的摩金莺、西雅图水手、密尔瓦基酿酒人、休士顿太空人和红人，7年内待了6支球队，可说是名浪人选手。

这是红人继2013年的贝里（Homer Bailey）后，再度有投手投出无安打比赛，也是红人队史第17次出现无安打比赛。

34岁的麦利说：「这超不真实的。」

这场比赛因雨延后83分钟开打，但麦利不受影响，整场比赛完全压制印地安人打现，投出无安打比赛，而金莺5日泯恩斯（John Means）才投出无安打比赛，率队6比0击败水手。

包含此役，MLB今年球季已经出现4场无安打比赛，马斯葛罗夫（Joe Musgrove）4月9日投出圣地牙哥教士队史第一场无安打比赛，率队3比0赢球；5天之后，芝加哥白袜队左投手罗登（Carlos Rodon）也投出无安打比赛，率对8比0击败印地安人。

本季至今的4场无安打比赛，其中两场的苦主都是印地安人，他们是史上单季两度成为无安打比赛苦主的史上第16队。

另外，响尾蛇的邦贾纳（Madison Bumgarner）4月25日也对亚特兰大勇士投出一场「迷你无安打比赛」，当天因为比赛只打7局，所以纪录未被正式承认。

生涯8次对上印地安人，麦利仅获1胜4败的成绩，且印地安人近况火烫，已拿下5连胜，近11战获得9胜，赛前在美国联盟中区排名第1。

但麦利此役前5局都没让印地安人打者上垒，直到6下1出局后，罗沙里欧（Amed Rosario）打击时，红人二垒手桑泽尔（Nick Senzel）接球失误，他急忙捡球传往一垒时，球又提前落地使一垒手因此无法确实接补，让罗沙里欧上垒，麦利完全比赛也因此落空。

© 2021 AFP