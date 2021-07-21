70届环球小姐选拔12月登场 以色列首当主办国

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（法新社耶路撒冷20日电） 以色列观光部今天表示，以国将首度主办环球小姐（Miss Universe）选拔赛，在红海度假胜地埃拉特（Eilat）举办电视转播的选美盛会。

观光部长拉兹沃佐夫（Yoel Razvozov）透过影片发表声明说：「我真心希望12月时，我们不只在以色列庆祝新的环球小姐诞生，最重要的是，希望全球疫情划下句点。」

2020环球小姐选拔赛受COVID-19（2019冠状病毒疾病）影响而延期，墨西哥佳丽梅萨（Andrea Meza）今年5月在美国佛罗里达州举行的决赛摘下后冠。

12月在以色列举行的2021环球小姐选拔将是第70届。来自全球约100国的佳丽预料将齐聚以色列，届时节目将在全球转播。

观光部引述环球小姐组织（Miss Universe Organisation）主席许卡特（Paula M Shugart）所言说，「由于以色列拥有丰富的历史、优美的地景及各式各样的文化」，多年来一直在主办国备选名单中。

环球小姐选美大赛过去曾因物化参赛者而备受外界批评，近年改变形象，更加注重女性赋权和行动主义。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP