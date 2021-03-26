700多人控妇科校医性侵 南加大逾10亿美元和解

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（法新社洛杉矶25日电） 原告律师今天表示，美国南加州大学已同意支付逾10亿美元，赔偿指控前校方妇科医师性侵的700多名女子。

根据洛杉矶法院今天公布的金额，除了在2018年联邦集体诉讼中提供的2亿1500万美元赔偿金外，南加州大学（University of Southern California）以8亿5200万美元达成和解。

律师欧瑞德（Gloria Allred）说：「在民事诉讼史上，这是针对大学性侵与性骚案的最大一笔和解金。」

南加大前妇科医师汀道尔（George Tyndall）遭710名女性指控，他在30年执业生涯中趁体检时性侵她们，这起丑闻让南加大陷入风波。

汀道尔受到的指控包括不适当地触摸与性侵，时间最早可追溯至1990年，而最年轻的指控者仅有17岁。

现年74岁的汀道尔遭控拍下患者的私处、摸胸并对她们的体型发表猥亵言论，还说出涉及种族歧视与同性恋恐惧症的内容。

据称他将目标锁定少数族裔学生，包括南加大为数不少的亚洲学生。

数以千计曾为汀道尔患者的女性，控告南加大没有适当回应针对汀道尔的指控，声称校方明知汀道尔的行径，却仍持续让他接触学生。

汀道尔是到2016年才遭南加大高层调查，在与校方达成友好协议后获准退休，据报领到20万美元遣散费。

© 2021 AFP