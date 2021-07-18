74届坎城影展 主要奖项得奖名单

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（法新社坎城17日电） 法国女导演茱莉亚迪古何诺执导的有关一名连环杀手的异想天开电影「钛」（Titane），今天在第74届坎城影展夺得最佳影片金棕榈奖。

以下是本届坎城影展主要奖项得奖名单：

★金棕榈奖（Palme d'Or）: 法国女导演茱莉亚迪古何诺（Julia Ducournau）执导的电影「钛」（Titane），法国。

★ 评审团大奖（Grand Prix）: 伊朗导演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）执导的「我不是英雄」（A Hero），伊朗；芬兰导演尤侯郭斯曼宁（Juho Kuosmanen）执导的六号房间（Compartment No. 6）,芬兰。

★最佳导演奖（Best director）：法国导演李欧卡霍（Leos Carax）执导「安妮特」（Annette），法国。

★最佳女演员奖（Best actress）:挪威女星蕾娜特瑞因斯夫（Renate Reinsve）主演挪威导演尤沃金提尔（Joachim Trier）执导作品「世界上最糟糕的人」，挪威。

★最佳男演员奖（Best actor）: 美国男星卡赖伯兰里琼斯（Caleb Landry Jones）主演澳洲导演贾斯丁柯赛尔（Justin Kurzel）执导电影「内特拉姆」（Nitram），美国。

★最佳剧本（Best screenplay）: 滨口龙介（Ryusuke Hamaguchi）和大江崇允（Takamusa Oe），得奖作品是滨口龙介执导的「在车上」（Drive My Car），日本。

★评审团奖（Jury prize）: 以色列导演那达夫拉匹（Nadav Lapid）执导的「阿赫德的膝盖」（Ahed's Knee），以色列；泰国导演阿比查邦韦拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）执导作品「记忆」（Memoria），泰国。

© 2021 AFP