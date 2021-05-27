76人季后赛首轮连胜巫师 球迷丢爆米花卫少气炸

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（法新社费城26日电） 美国职篮NBA费城76人球星西蒙斯（Ben Simmons）今天攻下22分9篮板8助攻，恩比德（Joel Embiid）抢下22分7篮板，助76人终场120比95击败华盛顿巫师，季后赛首轮拿下2连胜。

两队今天第4节比赛开打不到2分钟，巫师「卫少」卫斯布鲁克（Russell Westbrook）似乎伤到右脚踝，在人员协助下回到更衣室。卫斯布鲁克走到场边走道时，有球迷朝他丢爆米花。卫斯布鲁克气得杠上球迷。

哈里斯（Tobias Harris）为东区头号种子76人贡献19分、9篮板。柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）挹注13分，同样板凳出发的塞波尔（Matisse Thybulle）有5阻攻、4抄截表现。

然而，小柯瑞（Seth Curry）在第3节剩6分09秒因脚踝伤势跛行到更衣室，之后就没再上场。

东区第8种子巫师方面，毕尔（Bradley Beal）拿下全场最高33分；八村垒（Rui Hachimura）和葛佛（Daniel Gafford）各拿11分。

卫斯布鲁克今天缴出10分、11助攻；史密斯（Ish Smith）挹注10分；贝坦斯（Davis Bertans）则无得分进帐，犯满离场。

两队将在29日移师华盛顿打第3战。（译者：卢映孜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP