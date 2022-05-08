76人未即时更新恩比德状况 遭NBA罚款5万美元

（法新社纽约7日电） 76人当家中锋恩比德在NBA季后赛次轮第3战归队，帮助球队拿下重要胜利，但76人未适时更新恩比德能否出赛的状况，遭NBA罚款5万美元。

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美国职篮NBA东区季后赛次轮，第4种子费城76人球星恩比德（Joel Embiid）因为右眼窝骨折及轻微脑震荡，缺席对上头号种子迈阿密热火的前两战，让76人在客场连输两场。第3战回到主场作战，76人若再输球就将面临淘汰。

恩比德脑震荡的疑虑6日解除，之后便不会受到NBA相关规定约束而不得出赛，当天他也随队参与投篮练习，但76人只将他能否出赛的情况登录为「不确定」。

NBA本季得分王、也是年度最有价值球员（MVP）决选名单成员之一的恩比德，当时并未确定能在76人对热火系列赛第3战出赛。

但恩比德在6日的第3战就带着保护用的面罩上场，拿下18分、11篮板，帮助76人以99比79击退热火，在7战4胜制的系列赛扳回一城，目前暂时以1比2落后。

NBA因76人未能在系列赛第3战比赛前，适时并精准的披露恩比德能否出赛的相关资讯，违反联盟伤兵报告的规定，对76人祭出罚款。

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