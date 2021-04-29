76全员得分狂胜老鹰 闯NBA东区季后赛

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（法新社费城28日电） 76人今天全队15人都有上场，并有得分纪录一路领先下以127比83轻松击败老鹰，顺利闯进NBA东区季后赛。

美国职篮NBA费城76人今天开赛就打出气势，首节以37比17领先亚特兰大老鹰20分，之后各节也都没给对手太多反扑机会，终场轻松以44分大胜。

今天赢球后，76人战绩41胜21败暂居东区第2，继布鲁克林篮网后，成功拿下季后赛门票。联盟第一个确定进入季后赛的队伍，是目前战绩44胜17败，在西区排名第1的犹他爵士。

76人这场比赛遍地开花，全队15人都上场，且都有得分纪录。得分达两位数的6人中，以砍进4记三分球的塞斯柯瑞（Seth Curry）攻下最高的20分，恩比德（Joel Embiid）、哈里斯（Tobias Harris）都有17分、7篮板的表现；替补球员中，米尔顿（Shake Milton）、柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）都有12分进帐，马克西（Tyrese Maxey）也得到11分。

老鹰这场比赛人手严重不足，头号主力杨恩（Trae Young）左脚踝有伤、瑞迪许（Cam Reddish）右脚阿基里斯腱受伤，韩特（De'Andre Hunter）右膝也有伤势，此役3人都没有出赛。此外，鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）也因左腿筋酸痛没有上场。

老鹰的柯林斯（John Collins）今天11投8中攻下全场最高21分，希尔（Solomon Hill）、威廉斯（Lou Williams）分别攻下14分、10分，替补的梅斯（Skylar Mays）则有11分进帐。

© 2021 AFP