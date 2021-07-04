8成州民已接种 佛蒙特州登全美疫苗覆盖率冠军

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（法新社佛蒙特州伯灵顿3日电） 提到美国佛蒙特州，大家第一个联想到的可能是联邦参议员桑德斯、枫糖浆或班杰利冰淇淋；如今这个州又多了一项出名的原因：全美接种COVID-19疫苗最多的一州。

全美人口第2少的佛蒙特州，多的是红色农舍和警告驾驶小心麋鹿的标志，就连2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种者也特别多，不久前已成为全美第一个疫苗接种覆盖率达8成的州。

佛蒙特州卫生专员莱文（Mark Levine）表示：「这代表我们可能成为全美，甚至全世界最安全的地方。」莱文的办公桌上放了一个美国首席防疫顾问佛奇（Anthony Fauci）的摇头娃娃。

位在美国东北的佛蒙特州，12岁以上的居民82%已至少接种一剂疫苗，远高于全美的64%，也比疫苗接种率最低的密西西比州高出2倍多。

官员及当地民众将佛蒙特州疫苗推广作业的成功，归功于疫苗接种站普及、对政治领袖与科学的信任，以及居民对社区抱持的强烈责任感。

莱文在伯灵顿市（Burlington）卫生局办公室向法新社表示：「佛蒙特州居民视健康为优先要务，这是好的开始，在这个基础上，居民非常合作与配合。」

莱文表示，个中原因，不外乎是新英格兰地区在城镇会议及「市民参与」上的传统，同样位于新英格兰地区的缅因州及麻萨诸塞州的疫苗接种率也非常高。

佛蒙特州人口有94%是白人，教育程度名列全美最高之林，疫情爆发以来仅约250人病故。相较之下，全美COVID-19相关的不治人数超过60万5000例。

温和派共和党籍州长史考特（Phil Scott）5月取消佛蒙特州口罩佩戴令，并于6月疫苗覆盖率达80%里程碑后取消剩余的防疫限制措施。

在伯灵顿市主要街道教堂街（Church Street）上，23岁街头艺人华纳（Evan David Warner）同意，人口仅64万的佛蒙特州，居民强烈的团结感是生活恢复正常的关键。他表示：「佛蒙特人相信，我们都有责任维护彼此安全，这是社会道德准则。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP