831大限倒数3天 各国撤离现况一次看

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831大限倒数72小时 各国撤离现况一次看（中央社巴黎28日法新电）美国政府统计，自塔利班15 日拿下阿富汗首都喀布尔、重掌20年前遭美军推翻的政权前一天以来，已有11万2000人从喀布尔飞往国外，目前仍有5000多人在喀布尔国际机场等待撤离。

以下是各国撤离最新情况：

● 美国

五角大厦表示，若有必要，美军在8月31日前将继续从喀布尔国际机场撤离人员，但最后2天会优先将部队和军事装备撤出阿富汗。

白宫表示，自14日以来，美国已从阿富汗撤走5100 名公民。

目前仍有约1500名美国公民在阿富汗，美国政府正努力与他们联系，或已向他们提供如何前往喀布尔国际机场等指示。

● 加拿大

加拿大代理国防参谋长艾尔（Wayne Eyre）说，军方在喀布尔撤离加国公民和阿富汗人的行动已于26日结束，共撤走或协助撤离约3700名加拿大和阿富汗公民。

● 英国

英国国防参谋长卡特（Nick Carter）说，英国将于28日结束撤侨行动，接下来会开始撤离部队人员。

卡特27日晚说，自塔利班（Taliban）重掌阿富汗政权两周以来，英国已撤走1万4500多名阿富汗和英国公民。

● 德国

德国26日结束撤离行动，军方共撤走5347人，其中包括4100多名阿富汗人。

德国先前表示须撤离一万人，包括阿富汗当地员工、记者和维权人士。外交部发言人27日说，约有300名德国公民仍在阿富汗。

● 法国

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）说，法国自17日起已撤走2834人，撤离行动于27日结束。

● 义大利

义大利外交部长迪马尤（Luigi Di Maio）28日说，义大利最近几天已撤走4900名阿富汗公民；在此同时，最后一架飞离喀布尔的撤离班机落地，机上有58名阿富汗人。

迪马尤说，罗马当局仍希望在8月31日大限后，能在联合国、非政府组织和其他国家协助下，带更多阿富汗人离开。

他说，「更困难的下一阶段」撤离行动现在才要开始。

● 西班牙

西班牙27日宣布，为期9天的撤离行动已经结束，共撤走2206人，其中大多是与西班牙合作的阿富汗公民和其家属。

● 荷兰

荷兰总理吕特（Mark Rutte）26日表示，美军下令荷兰在8月31日大限前离开喀布尔国际机场。

自喀布尔落入塔利班之手以来，荷兰已撤走1500人，其中包括荷兰公民和符合条件的阿富汗人，另有118人正设法安全前往机场。

吕特说，目前「还不是很清楚」有多少荷兰公民滞留阿富汗。

● 瑞士

瑞士政府27日表示，在德国协助之下，瑞士过去两周已撤走385人，其中包括34名瑞士公民和51名持永久居留证者，撤离行动如今已告终。

目前仍有15名瑞士公民在阿富汗，但目前并无派遣更多撤离班机的计画。

● 比利时

比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）26日说，比利时撤离行动已告终，共撤走1400多人，最后一架班机已于25日晚抵达巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）。

● 波兰

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）26日说，波兰已将约900人撤出阿富汗，其中包括约300名妇女和300名儿童。

● 匈牙利

匈牙利国防部长班科（Tibor Benko）26日表示，匈牙利已结束阿富汗撤离行动，撤出的540人包括匈牙利公民和过去曾为匈牙利军队工作的阿富汗人及其家人。

● 丹麦

丹麦国防部表示，最后一批外交、军事人员已于25 日离开喀布尔。自14日以来，丹麦已从阿富汗撤出约1000人，其中包括外交人员和其家属、丹麦公民、翻译以及盟邦人员。

● 奥地利

奥地利并无派遣班机至喀布尔进行撤侨，而是透过德国及其他盟邦协助。奥地利外长查伦柏（Alexander Schallenberg）说，目前已撤离89名奥地利公民或持居留证者，但仍有24至36人滞留阿富汗。

●土耳其

土耳其外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）本周稍早表示，土耳其已从阿富汗撤离至少1400人，其中包括约1000名土耳其公民。

● 卡达

卡达26日表示，已协助将4万多人撤至杜哈（Doha），未来几日将持续与国际伙伴协商，继续撤离作业。

● 阿拉伯联合大公国

阿联26日表示，自撤离行动开始迄今为止，已协助疏散3万6500人。

● 印度

印度政府官员透露，印度已将565人撤离阿富汗，其中大多是印度大使馆人员及居住在阿富汗的印度公民，另外还有数十位阿富汗公民，包含阿富汗锡克教徒及印度教徒。

● 澳洲

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）27日表示，澳洲在9天内撤离4100人，其中包括3200名澳洲公民和持有澳洲签证的阿富汗人，最后一架班机已在机场发生爆炸前起飞。莫里森坦承，部分持有签证者仍留在阿富汗，但不清楚确切人数。

● 纽西兰

纽西兰政府声明指出，纽西兰国防军（NZDF）派出3架班机赴喀布尔展开撤离行动，最后一架班机于机场爆炸攻击前便已离开当地。

爆炸发生时，喀布尔国际机场已没有纽西兰军队，机场内也没有待撤离的纽西兰人员。初步数字显示，至少有276名纽西兰公民和永久居民、家属和其他持有签证的人员撤离阿富汗。

© 2021 AFP