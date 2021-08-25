831撤军大限 美军撤离阿富汗日期这样定

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登今天表示，将依循计画在8月31日前撤出派驻阿富汗所有美军，但也要求国防部与国务院制定应变方案，以便在必要时调整时间表。

●8月31日这个日期，究竟如何订定？

美国前总统川普2020年2月与塔利班（Taliban）达成协议，在今年5月1日前，美军全数撤离阿富汗。

拜登今年1月上任后，下令检讨撤军日期，并于4月14日宣布把川普的撤军期限延后4个月。

拜登当时表示，美国和北大西洋公约组织（NATO）的部队「会在我们纪念911攻击20周年前离开阿富汗」，但有人批评说，把美国撤军日与911攻击20周年纪念连结在一起，可能不是很好看。

各界聚焦的重点，是撤离留守阿国的2500名美军、数以千计北约军人和大约1万6000名滞留阿富汗的民间承包商。

到了7月初，拜登敲定了更精确的撤军日，「我们在阿富汗的军事任务，会在8月31日结束」。

●问题是？

华府也希望给阿富汗政府更多时间组织对塔利班的战斗，包括将先前美军控制的基地与装备移交阿富汗部队。

华府与北约伙伴预期，阿富汗部队就算无法阻止，也可以减缓塔利班攻势。

美国情报单位表示，美军撤离后，阿富汗政府军应可支撑至少6个月。国务院认为，要让美国公民以及数以万计替美军工作、获核发「特殊移民签证」的阿富汗人与他们家人离开，这延后的时间够充裕了。

谁知道阿富汗部队不堪一击，7月与8月节节败退，丢掉一个又一个省会，最终在8月15日让塔利班攻进喀布尔。

这么一来，时间就相当紧迫了。

●维持撤离目标

美国有越来越多人担心，要在8月31日前将所有滞阿美国公民及持特殊移民签证的阿富汗人撤出，时间并不足够。

七大工业国集团（G7）领袖昨天举行视讯高峰会，讨论撤军延至8月31日以后的可能性，但就在他们召开会议之际，塔利班说，不会同意任何延期。

数小时后，拜登宣布维持8月底撤离的目标。

白宫说，8月31日前撤离计画能否如期完成，取决于塔利班是否允许撤离人员进入机场。拜登同时保留撤军最后期限延长的可能，白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登已要求制定应变方案，以便在必要时调整时间表。

© 2021 AFP