9人得分两位数 灰熊狂胜雷霆73分创纪录

（法新社曼菲斯2日电） 灰熊今天靠着9人得分达两位数，以152比79击败雷霆，73分的分差，刷新美国职篮NBA纪录。

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在这场比赛之前，NBA比分差距最大的比赛，出现在1991年12月17日，当时克里夫兰骑士以68分之多击败迈阿密热火。

曼菲斯灰熊先前单场得分最高的队史纪录，是在2007年1月对上金州勇士时拿下的144分。

今天的比赛过后，灰熊拿下3连胜，奥克拉荷马雷霆则吞下8连败，这也是他们近11战里输掉的第10场比赛。

此役，灰熊首节便以31比16领先，第2节再以一波29比8的猛攻收尾，在中场时以72比36领先达36分。

下半场开打后，灰熊第3节才打一半，就把领先扩大幅度到52分，之后他们持续给予雷霆重击，3节打完以113比62领先，并在第4节一度领先78分之多（145比67）。

灰熊今天96次出命中60球，整体投篮命中率是惊人的6成25，其中在三分线外36投19中，命中率也高达5成28。

灰熊头号大将莫兰特（Ja Morant）因为膝伤不克出赛，但他们今天全员出击，上场的12名球员仅3人得分未达两位数。其中，杰克森（Jaren Jackson Jr.）只打20分钟，就靠着三分球7投6中，整场比赛11次出手命中9球，一口气攻下27分。

灰熊此役的替补球员一共拿下93分，其中梅尔顿（De'Anthony Melton）10投8中攻下19分，爱达玛（Santi Aldama）有18分10篮板的「双十」成绩，康查尔（John Konchar）则进帐17分。

灰熊球员此役手感火烫，全队仅6投1中的贝恩（Desmond Bane）命中率不到5成。

相对的，雷霆的手感欠佳，整体投篮命中率只有3成29，三分球命中率更低到仅2成89。全队得分最高的多特（Luguentz Dort）攻下15分，手感最差的是罗宾逊-厄尔（Jeremiah Robinson-Earl），他整场比赛7次出手全部落空，只靠两罚俱中获得2分。

© 2021 AFP