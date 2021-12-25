9匹狼集体逃出栅栏 法国1动物园暂时关闭

（法新社法国土鲁斯24日电） 法国有关单位今天说，南部塔恩省（Tarn）一间动物园上周末有9只狼逃出栅栏，后来全遭击毙或麻醉逮回，但当地官员为保险起见仍命令暂时关园。

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当地官员查列特（Fabien Chollet）告诉法新社，蒙特勒东-拉贝索涅县（Montredon-Labessonnie）三谷动物园（Trois Vallees Zoo）上周有9只狼逃出，幸未造成人员受伤，其中4只狼遭动物园工作人员开枪击毙，另5只遭麻醉。

查列特说，所幸当时动物园虽为开放时间但没有很多人，民众都没有即刻的危险，然而出了「安全问题」使得动物园仍需关闭，直到问题改正。

动物园业主费拉拉（Sauveur Ferrara）告诉法新社，这些狼是园内新宠，但它们上周末破坏安全设施逃脱，但并未逃出动物园外。

费拉拉说：「由于行为异常且危险，4只狼不幸遭动物园人员射杀。」他强调当时动物园也立即疏散访客。

这家动物园2020年10月也曾因安全措施问题遭勒令关闭，但法院之后解除命令。三谷动物园在社群媒体网页上说，计划明年1月中重新开放。

© 2021 AFP