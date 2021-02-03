9比0狂扫南安普敦 曼联平英超赛史纪录

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（法新社伦敦2日电） 曼彻斯特联队（Manchester United）今天火力全开，9比0狂胜南安普敦（Southampton），追平英格兰足球超级联赛（Premier League）纪录。

在这场比赛开赛第2分钟，南安普敦中场扬克维茨（Alexandre Jankewitz）吞下红牌遭判出场后，曼彻斯特联队展开猛攻，光是上半场就攻进4球，踢完半场后以4比0领先。

中场休息过后，曼联再踢进5球，最终以9比0轰垮南安普敦，追平英超史上最大胜分差纪录。这是南安普敦队史第2次遭到这样的羞辱，他们2019年也曾在主场以0比9遭列斯特（Leicester）痛击。另一场9比0的比赛，发生在1995年，当时的赢家也是曼联，他们当时在主场狠狠痛击伊普斯威治（Ipswich）。

旺-比萨卡（Aaron Wan-Bissaka）在比赛第18分钟的进球让曼联首开纪录，拉许福特（Marcus Rashford）在比赛第25分钟为曼联攻进第2球。

南安普敦的贝德纳雷克（Jan Bednarek）在比赛第34分钟出现乌龙球失误，让曼联拿下第3球，随后卡瓦尼（Edinson Cavani）在比赛第39分钟再为曼联添得第4球。

下半场比赛，曼联持续进球，马休尔（Anthony Martial）在比赛第69分钟攻破对手球门，麦克托米纳（Scott McTominay）两分钟后也进球，费南德斯（Bruno Fernandes ）在比赛第87分钟的罚球破网，曼联已经以7比0遥遥领先。

伤停捕时阶段，马休尔、詹姆斯（Daniel James）又陆续进球，最终曼联9比0狂胜南安普敦。

曼联总教练索尔斯克亚（Ole Gunnar Solskjaer）说：「我们就坐在那里等着他们展现魔法，这是他们表现并享受的一晚，我们没有很多机会，能像这样在下半场好好享受一番。」

他说：「经由这样的表现，你会获得很大的信心，进球对球队来说总是有好处的。」

南安普敦总教练哈森许特尔（Ralph Hasenhuttl）补充说：「那个小伙子（指扬克维茨）犯的规十分愚蠢，那也毁了一切。我还能说什么呢，这真的太惨了。」

© 2021 AFP