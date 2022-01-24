9记三分弹狂轰51分 塔特姆率塞尔蒂克胜巫师

（法新社华盛顿23日电） 塔特姆今天砍进9记三分弹，轰下个人本季新高51分，率美国职篮NBA波士顿塞尔蒂在客场以116比87击败华盛顿巫师。

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塔特姆（Jayson Tatum）在先前的3场比赛没有投进任何三分球，一共20次出手全部落空，但他今天前4次三分球出手全部命中，包括中场前4.7秒砍进的三分球，上半场他7次在三分线外出手，一共命中6球。

此役是塔特姆生涯第5次得分达50分以上，他和后场的队友布朗（Jaylen Brown）今天都有「双十」的表现。

这场比赛塔特姆有51分、10篮板、7助攻的演出，布朗则有18分、10篮板的表现。

塞尔蒂克今天三分球39投19中，命中率是逼近5成的4成87，布朗个人也有9投4中的表现。史玛特（Marcus Smart）、威廉斯（Grant Williams）分别拿下11分、10分，两人都砍进两记三分球。

威廉斯今天抢下7个篮板，让塞尔蒂克在篮板数上，以57比44优于对手，罗伯特．威廉斯（Robert Williams III）和霍福德（Al Horford）各抓下8个篮板。

史玛特还有6助攻、4抄截的表现，成为塞尔蒂克防守端上的一大亮点。

巫师今天三分求34投8中，命中率仅2成35，整场比赛出手93次命中33球，命中率也只有3成55。毕尔（Bradley Beal）、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）3人在三分线外分别出手3次、4次、7次，但全数落空。

毕尔攻下巫师全队最高19分，板凳出发的阿维迪亚（Deni Avdija）、布莱恩（Thomas Bryant）分别拿下13分、11分，库兹马（Kyle Kuzma）则有12分、7篮板进帐。

© 2022 AFP