911主嫌将出庭 5名被告再受世人关注

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（法新社古巴关达那摩湾7日电） 激进组织盖达2001年9月11日对美国发动恐怖恐击，恐怖画面令人记忆犹新。在事件将满20周年之际，5名被控策划恐攻的男子今天将再度出庭，延续牛步「世纪审判」。

美方最初于2008年2月提起控告，但案件被撤回后重新提出，2012年举行第一次听审，此后虽陆续进行数十场听审，但都停留在预审阶段。

在因COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行中断17个月后，本案今天将在一名新法官主持下重新启动，也是第8位主持听审的法官。

审理程序将在古巴东南部关达那摩湾（Guantanamo Bay）美国海军基地一处戒备森严的军事法庭进行。但辩护律师试图声称，被告遭美国中央情报局（CIA）拘留期间持续受到严刑拷问，因此政府握有的大多数证据有瑕疵。

5名被告中的穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）又称KSM，被认为是911事件主谋。现年56岁的他是巴基斯坦公民，在科威特长大，据信他于1996年首度向盖达组织（Al-Qaeda）首脑宾拉登（Osama bin Laden）提议以飞机冲撞美国。

拥有美国大学学历的穆罕默德，1990年代初期曾为卡达政府服务，当时他就开始与外甥尤塞夫（Ramzi Yousef）一同策划攻击。

尤塞夫除于1993年在纽约世贸中心（World Trade Center）引爆炸弹，隔年又与穆罕默德策划炸毁从菲律宾启程飞美的班机，但计谋失败，尤塞夫在巴基斯坦落网后被引渡至美国。

在宾拉登终于同意发动911攻击后，计画交由穆罕默德负责。恐攻过后，穆罕默德于2003年3月在巴基斯坦拉瓦尔品第（Rawalpindi）落网，接着遭美国CIA带往阿富汗境内秘密地点，然后又被送到波兰拷问。

他在4周内经历183次水刑（waterboarding）等严酷刑求手段。

2006年9月，穆罕默德被送往关达那摩湾。1年后，他在一场闭门听审中承认自己除了犯下911攻击案，还曾参与跟盖达组织相关的2002年印尼�Q里岛（Bali）和肯亚爆炸案、2001年引爆美国客机未遂的鞋底炸弹客案，以及谋杀前「华尔街日报」（The Wall Street Journal）南亚分社主任丹尼．波尔（Daniel Pearl）等。

穆罕默德以外的4名被告为比纳尔什布（Ramzi Bin al-Shibh）、阿塔希（Walid bin Attash）、阿济兹阿里（Ali Abdul Aziz Ali）与豪萨维（Mustafa al-Hawsawi）。

现年49岁的比纳尔什布是叶门人，1999年曾在阿富汗一处盖达营地与若干911劫机犯一起受训，还是「汉堡支部」（Hamburg Cell）的一员。根据情报单位，汉堡支部是一群以德国汉堡（Hamburg）为基地的伊斯兰激进分子，911主要劫机犯艾塔（Mohammad Atta）是其中一员。

但比纳尔什布后来没有获得美国签证，无法参与劫机，转而担任汉堡支部与盖达组织的协调人。

43岁的阿塔希也是叶门人，曾协助穆罕默德策划911等攻击案。

阿济兹阿里为巴基斯坦公民，但故乡在科威特，是穆罕默德的外甥。阿济兹阿里被控替劫机犯们做幕后准备，指导他们如何在西方文化中行动，并协助安排旅行和金流。

53岁的豪萨维则是沙乌地阿拉伯国民，被控与阿济兹阿里联手，协助911劫机犯安排旅行和转帐事宜。

这5人面临的指控包括共谋策划恐怖攻击，以及谋杀在攻击案中死亡的2976人等，最重可判处死刑。

© 2021 AFP