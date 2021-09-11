911事件20周年审判重启 家属苦等正义到来

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（法新社古巴关达那摩湾海军基地11日电） 今天是美国911恐怖攻击事件20周年，审判恐怖分子的法律程序仍陷入僵局。日前庭审在暂停18个月后再次重启，家属希望尽快听到判决结果，正义能够到来。

柏利（Elizabeth Berry）的消防员胞弟在911攻击中殉职，她向法新社表示，对9年来审判凶手没有结果感到沮丧，但仍对最终的正义抱有希望。

攻击事件20周年之际，柏利正在古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）的美国海军基地，美国正在此预审911攻击事件的策划首脑穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）及其他5人。

在因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而延宕18个月后，听审于7日再度重启。

柏利昨天向记者表示，在20周年这一天，她想不到更好的地方来纪念曾担任消防队长的弟弟柏克（Billy Burke）。

2001年9月11日，兼职救生员的柏克接获命令支援纽约世贸大楼。当柏克和队员已上到北塔27楼时，听闻南塔已倒塌。

柏克下令队员撤退，但自己却留下帮助一位试图逃离现场的瘫患男子和他的朋友。3人最后一起丧命。

柏利定期来到关达那摩军事法庭，而听审却仍卡在预审阶段。她说：「我想看到判决。这是20年前发生的事。它对我和我的家人，以及超过3000人的家庭都造成深远影响。」

柏利说：「我感到沮丧，尤其是受害者家属临终前都等不到案件判决结果。20周年之际，我就想在这里，因为我们再次进入预审，但愿事情能确实有所进展。」

辩护律师试图推翻检方诉讼，宣称被告2002到2006年遭到美国中央情报局（CIA）拘留期间被严刑拷问，证据有瑕疵。

柏利的丈夫保罗・柏利（Paul Berry）是律师，最近退休，他认为法庭给予被告的权利与正当法律程序，比他看过的其他刑事案件还要多。

他说：「不管这个国家用什么方式来取得资讯以让事件不再发生，无论方式是对是错，永远都会是辩论焦点。恐怖子谋杀我们家庭成员的手段必须水落石出，全世界必须看见政府钜细靡遗加以揭发。」

© 2021 AFP