911事件20周年 世界领袖追思罹难者

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（法新社巴黎11日电） 美国911恐怖攻击事件20周年，世界领袖追思罹难者，并向幸存者致意，同时释出团结的讯息，称这些攻击者未能摧毁西方价值。

●英国

英国首相强生（Boris Johnson）说：「我们现在可以用20年的视野来说，他们（那些圣战士）不能动摇我们对自由民主的信念。」「他们不能让我们各国间分裂，让我们放弃我们的价值，或永远活在恐惧中。」

英国女王伊丽莎白女王二世（Elizabeth II）也另外发表声明说：「我与我的家族成员，以及整个国家，向罹难者、幸存者及其家族致意。」

●北大西洋公约组织

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）说：「在这起恐攻发生的24小时内，北约盟友首次启动第5条共同防御条款，当中载明对一个成员国的攻击，视同对北约所有成员国的攻击。」

「北约侦察机随旋即在美国上空巡逻。」

他指出，这起攻击事件是由在阿富汗的盖达组织（Al-Qaeda）策划。

「北约介入以防止这个国家成为恐怖分子的避风港，让恐怖分子再度对我们造成威胁。而在过去20年，未曾有过恐怖攻击出于在阿富汗的策划。」

●欧洲联盟

欧洲联盟（EU）执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen ）说：「在9月11日这一天，我们纪念那些失去生命的人，并对那些不顾一切风险协助他们的人表达敬意。即使在最黑暗的时刻，最艰难的时期，也闪耀人性最光辉的一面。」

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）表示：「20年前骇人的911恐怖攻击改变了历史的走向。我们记得罹难者和这么多第一线急救和援助工作人员崇高的牺牲。欧盟和美国以及美国总统同一阵营，继续对抗各种形式的恐怖主义和极端主义。」

●澳洲

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）投书中表示：「9月11日这天提醒我们自由是脆弱的。一如雷根（Ronald Reagan）所说，『必须由每一代奋斗和捍卫』。」

「那天（攻击）是对各地自由人民的攻击，是对我们生活方式和自由民主的价值观的攻击。尽管那天受到的苦痛，恐怖分子企图打击我们的决心、改变我们的生活方式的行动，终将失败。」

●德国

德国总理梅克尔（Angela Merkel）说：「现在我们必须坦承，我们虽能击败危殆我们安全的恐怖主义，但到目前，我们并未达到我们所有的目标。」

●法国

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）推文表示：「我们永远不会忘记。我们永远为自由而战。」

●土耳其

土耳其外交部：「我们再次强烈谴责这起残忍的恐怖攻击，对于罹难者及其亲人受的苦痛感同身受。」

「911攻击和随之而来的全球合作清楚表明，国际必须共同打击恐怖主义，无论是哪个恐怖组织。」

© 2021 AFP