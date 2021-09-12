911事件20周年 拜登为阿富汗撤军行动辩护

广告 继续浏览后续

（法新社宾州姗克斯维尔11日电） 美国总统拜登今天参访911恐怖攻击事件的联合航空93号班机宾州坠毁地点时，再度为饱受抨击的阿富汗撤军行动辩护，并表示美国不能「入侵」每个境内有盖达组织的国家。

拜登（Joe Biden）在姗克斯维尔消防局外和媒体交流时问道：「盖达会不会回到（阿富汗）？」「没错，但你猜怎么着，它已经回到其他地方了。」

「（我们的）战略是什么？每个有盖达组织的地方，我们都要入侵和驻军吗？拜托。」

拜登表示，以为阿富汗可以真正团结的想法，一直是个错误。

拜登说，美国特种部队2011年5月2日在巴基斯坦一处宅院刺杀盖达组织创办人宾拉登（Osama bin Laden），就已经达成他们的核心任务。

拜登今天在纽约曼哈顿（Manhattan）展开他的一天，出席电视转播的911恐攻周年活动。

拜登未安排发表公开演说。但在被记者问到关于阿富汗撤军的仓皇混乱，以及随之而来的民调下滑后。拜登不以为意，「我从政很久了」。

但他说，「佛罗里达州有人认为」，如果南北战争时期支持蓄奴的南军领袖李将军（Robert E. Lee）「若在阿富汗，我们就会赢」。

拜登这是间接回应现居佛州的川普（Donald Trump）于日前所做出的评论。

© 2021 AFP