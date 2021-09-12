911恐攻20周年 川普批阿富汗撤军一团乱

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（法新社纽约11日电） 美国前总统川普今天值911事件20周年之际，批评美军自阿富汗「骇人」撤军宛如投降，并抨击拜登政府「无能」，在混乱中结束美国这场最长的战争。

川普（Donald Trump）在访问纽约警察局第17分局时表示，美军自阿富汗撤军「看起来像是我们撤退，像是我们弃守。就像他们用的投降这个字」。塔利班（Taliban）8月15日重新夺回阿富汗，美军与盟友2周后完成自当地撤军。

「但我们没投降，我们的人民没投降，我们的士兵肯定也没投降。」

川普任内在2020年2月和塔利班达成协议，同意美军会于2021年5月完全撤出阿富汗，以换取塔利班的安全保证。

但最后由川普继任者拜登（Joe Biden）执行撤军行动。拜登将撤军延至8月31日，且没有设下任何条件。

川普今天稍早也发布一段影音讯息称，911是「令人悲伤的一天」，并再度抨击阿富汗撤军行动。

川普抨击撤军行动「计画不周、严重缺失，加上领导人搞不清状况」。

川普说：「拜登和他无能的政府在失败中投降。」川普并未如同前总统柯林顿（Bill Clinton）和欧巴马（Barack Obama）一般，出席纽约世贸中心遗址的911官方纪念仪式。

2001年9月11日，盖达组织（al-Qaida）成员挟持多架飞机，对美国本土发动攻击。其中2架飞机分别撞入纽约双子星大楼（Twin Towers）南北栋、一架撞进五角大厦，另一架联合航空飞机在机上的机组员与乘客制伏恐怖分子后坠落在宾州姗克斯维尔（Shanksville）。

当年10月7日美、英以塔利班包庇盖达组织为由，对阿富汗境内的塔利班目标、盖达组织训练营发动空袭，揭开反恐战争序幕。

© 2021 AFP