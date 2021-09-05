911恐攻20周年 拜登将访纽约等3事故现场

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（法新社华盛顿4日电） 白宫今天表示，美国总统拜登与第一夫人吉儿（Jill）预定11日前往2001年911恐攻事发的3个现场：纽约、五角大厦及宾州，以纪念20年前的这场悲剧。

20年前的9月11日，恐怖分子劫持4架民航客机，其中两架冲撞纽约世界贸易中心（World Trade Center）双子星大楼，夺走2753条人命；第3架飞机攻击维吉尼亚州阿灵顿（Arlington）五角大厦；第4架飞机据信准备袭击美国国会大厦或白宫，但机上乘客群起试图夺回飞机控制权，最终坠毁于宾州姗克斯维尔 （Shanksville）。

白宫今天同时表示，副总统贺锦丽（Kamala Harris）与夫婿任德龙（Douglas Emhoff）11日当天将前往姗克斯维尔出席另一场活动，之后再往五角大厦与拜登夫妇会合。

拜登先前计画以美军撤离阿富汗来纪念911事件20周年，但美国史上最耗时的这场战争却在一片混乱中结束。美军不仅没料到塔利班（Taliban）会以迅雷不及掩耳速度重夺阿国政权，美国仓促撤员之际，喀布尔机场还发生自杀炸弹客攻击，造成13名美军殉职。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP