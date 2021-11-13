ABBA睽违40年合体推新专辑 登上英国排行榜冠军

（法新社伦敦12日电） 英国官方排行榜公司（Official Charts Company）今天表示，瑞典国宝乐团ABBA解散近40年后发行首张专辑，登上英国排行榜冠军，成为今年迄今销售最快的专辑。

广告 继续浏览后续

ABBA团名源自4位成员昂内塔（Agnetha Faltskog）、比昂（Bjorn Ulvaeus）、班尼（Benny Andersson）及安妮-佛里德（Anni-Frid Lyngstad）名字第一个字母。

新专辑「启航」（Voyage）于5日发行，上架7天销量20.4万张，是4年前红发艾德（Ed Sheeran）发行Divide以来，英国专辑排行榜首周销量最高的专辑，也是8年来销售最快的团体专辑。

传奇天团ABBA于1974年以「滑铁卢」（Waterloo）一曲赢得欧洲歌唱大赛（Eurovision），享誉全球，在1981年推出最后一张专辑The Visitors后，于1982年解散。

「启航」是ABBA生涯第10张英国冠军专辑。拥有最多英国冠军专辑的表演者依序是披头四乐团（The Beatles）、猫王（Elvis Presley）、滚石乐团（Rolling Stones）、罗比威廉斯（Robbie Williams）、玛丹娜（Madonna）、布鲁斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）和大卫鲍伊（David Bowie），ABBA排在第8名。

ABBA在声明中表示：「我们很开心歌迷似乎很喜欢我们的新专辑，一如我们很享受制作这张专辑的过程。专辑再度登上排行榜第一名，让我们欣喜若狂。」

20.4万张专辑销量中，有9成是实体专辑，包括2万9900张为黑胶唱片，这让「启程」成为21世纪销售最快的黑胶唱片。

© 2021 AFP