Alpha与Delta变异株夹攻 曼谷疫情险峻

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（法新社曼谷12日电） 泰国当局今天对首都曼谷超过1000万居民实施新的防疫限制与宵禁，力图遏制Alpha与Delta变异株造成的疫情升温。有寺庙因火葬场来不及处理而发生庙内停满遗体的情况。

泰国迄今累计32万6300人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）与2711人病殁，其中一大部分是在4月爆发的最新一波疫情感染。

这波疫情最先在曼谷一个高档夜生活区的几家酒吧发现，这里常有泰国精英和政治人物光顾，而疫情因疫苗施打缓慢与有限的筛检量能而加剧。

除了首都曼谷之外，另有9个府也因疫情升温而采行更多限制措施。

晚上9时到凌晨4时的宵禁开始实施后，今天凌晨在曼谷各地出现许多检查站，员警配戴口罩和防护面罩在市中心临检车辆。

新的防疫限制禁止5人以上居民聚会，晚上9时就关闭大众运输；不过超市、餐厅、银行、药局与大卖场的电子产品商店都维持营运，其他商店则先暂时歇业。

从疫苗的采购和管理到临时执行防疫限制，总理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）政府处理疫情的方式饱受抨击，如今实施新的防疫措施更是怨声载道。

一间餐厅业主说：「政府决定实施封城，但对人民完全没有任何补偿措施。」

有些人表示，政府应该早一点实施限制措施，而不是等到变异病毒株扩散了才封城。一名大学生说：「政府做什么都慢半拍，如果真的要封城，就要早点封。」

疫情对贫穷社区的冲击尤其大，住在曼谷贫民窟的居民根本无法维持社交距离。

一座位于曼谷外围的寺庙为穷苦民众提供免费葬礼的服务，结果庙内停满遗体，因为寺庙火葬场难以处理这么多遗体。

© 2021 AFP