Amazon求快仓库员工常受伤 将变更生产力监督机制

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（法新社旧金山1日电） 美国工会联盟杠上电商巨头亚马逊（Amazon），主张该公司员工在仓库必须求快，导致人员受伤。亚马逊今天则表示，将变更员工生产力监督机制相关政策。

劳团「战略组织中心」（Strategic Organizing Center）依美国工作安全与保健局（Occupational Safety and Health Administration）收到的数据编纂报告，表示亚马逊仓库员工比在沃尔玛（Walmart）等企业工作的同业更常受伤，而且伤势更严重。

由多个工会组成的战略组织中心表示：「公司着迷于速度，让亚马逊劳工付出巨大代价。」

亚马逊今晚宣布变更公司的防「摸鱼」（Time Off Task）政策。这个备受批评的机制透过演算法来监督工人生产力，员工会被要求对自己的休息时间作出解释。

据彭博（Bloomberg）报导，员工休息时间若超过某个门槛，经常面临开除命运。

亚马逊全球零售与物流业务执行长克拉克（Dave Clark）在部落格贴文表示：「从今天起，我们会采计更长期的平均摸鱼时间。」

亚马逊发言人南特尔（Kelly Nantel）稍早回覆法新社询问时则说，亚马逊大举投资职场健康与安全，并采用新技术、程序和预防措施，来降低受伤风险。

根据战略组织中心在报告中引述的工作安全与保健局数据，去年每100名亚马逊员工共发生约6起严重受伤案例，需要员工请假或调到轻松职务；业内平均值仅每100名员工稍高于3起案例。

© 2021 AFP