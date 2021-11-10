APEC推冻结化石燃料补贴 纽国总理：要更有企图心

（法新社威灵顿10日电） 太平洋沿岸各国贸易及外交部长今天在线上举行的APEC会议中，同意推动冻结化石燃料补贴，主办国纽西兰总理阿尔登则表示，在气候变迁上，须采取更「大胆」行动。

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亚太经济合作会议（APEC）21个会员的部长级人物，今天先在线上讨论COVID-19（2019冠状病毒疾病）因应之道，美国总统拜登和中国国家主席习近平等国家领袖则将于13日举行峰会。

主持今天会议的纽西兰贸易部长欧康纳（Damien O'Connor）表示，会议重点包括自发性冻结化石燃料补贴，并承诺降低疫苗和其他防疫物资的关税。

阿尔登（Jacinda Ardern）乐见冻结化石燃料补贴，表示此措施有望将数以十亿计美元的资金，从污染严重的行业，转移至绿色科技，但这还不够；她说：「我们需要比这更有企图心吗？当然。」

阿尔登表示，纽西兰将继续提倡化石燃料补贴退场。她说：「如果世界还没准备好采取大胆行动应对气候变迁，那就得为气候变迁的灾难性后果做好准备。」

此外，全球91间大型跨国企业的领导人，日前也在联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）中，呼吁结束化石燃料补贴。

© 2021 AFP