APEC线上峰会 气候变迁再成焦点议题

（法新社威灵顿12日电） 纽西兰主办的亚太经济合作会议（APEC）今年将在线上举办，太平洋圈领导人将面临压力，要支持极具雄心的打击气候变迁目标，还必须为疫情后经济复苏铺路。

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APEC让21个成员经济体的领导人齐聚一堂，包括美国总统拜登与中国国家主席习近平。

习近平是在场边发表演说的领导人之一，他强调COVID-19（2019冠状病毒疾病）的疫情后复苏，必须共同走「绿色、低碳、可持续发展道路」。

他说：「亚太地区要把绿色作为疫后复苏的底色，努力做科学应对气候变化的领航者。」

不过迄今公布的主要气候变迁相关改革，仅有同意推动冻结化石燃料补贴。这个想法早在十多年前就被APEC领导人提出，但未能施行。

主办国纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，这项行动做得还不够多。「我们需要比这更有企图心吗？当然。」

阿尔登表示，纽西兰将继续提倡化石燃料补贴退场。她说：「如果世界还没准备好采取大胆行动应对气候变迁，那就得为气候变迁的灾难性后果做好准备。」

APEC领袖预料在13日上午发布公报，在阿尔登主持的记者会上详列峰会成果。

澳洲气候委员会成员休斯（Lesley Hughes）表示，如果APEC真的希望对气候变迁有具体建树，这份文件必须包含做出真正改变的行动蓝图。

她接受法新社访问表示：「我们想要看到从化石燃料发生明确转变，不仅是冻结更多补贴。我们想要看到尽可能多的数字细节，像是每个国家的化石燃料补贴价值多少。」

「还有时间表。宣言里没有出现确切年度，只不过是空话。」

APEC领导人今年克制公开批评彼此的气候纪录，但休斯表示，被认为是不情愿做出改变的国家，很可能在幕后遭受猛烈炮轰。

她说：「我认为会如此，澳洲在联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）绝对经历很大压力，因为它在气候变迁行动上持续居于末段班。」

© 2021 AFP